(Di martedì 28 giugno 2022) . Luca Daffrè si è classificato in seconda posizione mentre Carmen Di Pietro ha conquistato il terzo posto dopo un confronto proprio contro il vincitore del reality show.deiNel corso della finale del reality show il quarto posto è andato a Mercedesz Henger.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

trash_italiano : ?? Nicolas Vaporidis vince l'#Isola dei Famosi 2022 ?? - fanpage : Nicolas Vaporidis è il vincitore dell'Isola dei Famosi! #isola - IlContiAndrea : Carmen Di Pietro, Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis. I tre finalisti perfetti #Isola - ImproFa : Siete d'accordo con la vittoria di Nicolas Vaporidis? #isola - giampiero661MJ : RT @fabriziomico: L'attore Nicolas Vaporidis vince la sedicesima (e ultima?) edizione dell'#Isola e, per la prima volta, tutta la troupe sb… -

... ad affrontarsi alla finalissima sono in sei: Luca Daffrè, Maria Laura De Vitis, Mercedesz Henger, Carmen Di Pietro,e Nick Luciani. È stato proprio il cantante dei Cugini di ...Oltre ai due nominati, i finalisti sono, Carmen Di Pietro, Maria Laura De Vitis e Luca Daffrè . Solo uno riuscirà a portare a casa il montepremi da 100mila euro di cui la metà sarà ...La sedicesima edizione del reality show di Canale 5 è stata vinta da Nicolas Vaporidis. L’edizione più lunga volge a termine dopo quasi quattro mesi di avventura per i naufraghi che hanno scelto di ...Nicolas Vaporidis ha vinti l’edizione 2022 de L’Isola dei Famosi: scopriamo tutte le percentuali e come si sono classificati gli altri finalisti durante la finale di ieri sera. Durante la finale del ...