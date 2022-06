Pubblicità

La Gazzetta dello Sport

Ora è anche ufficiale: Massimo Brambilla e Paolo Montero sono i nuovi allenatori della Juventus rispettivamente alla guida dell'Under 23 e dell'Under 19. Uno step di crescita naturale per il primo, che negli ultimi anni ha sfornato diversi talenti ...Idolo dei tifosi e simbolo di juventinità. Paolo Montero ritrova il bianconero 17 anni dopo averlo lasciato da calciatore, lottando per 277 partite dal 1996 al 2005, e adesso diventerà un maestro per i giovani bianconeri. L'ex difensore è ... Montero ritrova la Juve: "Che emozione, torno a casa". Brambilla per l'U23