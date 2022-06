Meteo: codice giallo per temporali in Toscana fino a mezzasnotte di oggi 28 giugno (Di martedì 28 giugno 2022) I temporali potranno essere più intensi in particolare nelle zone del Nord-ovest, meno intensi altrove. Saranno possibili colpi di vento e grandinate, in particolare sulle isole e in montagna L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 28 giugno 2022) Ipotranno essere più intensi in particolare nelle zone del Nord-ovest, meno intensi altrove. Saranno possibili colpi di vento e grandinate, in particolare sulle isole e in montagna L'articolo proviene da Firenze Post.

