Linguaggio, welfare, formazione: così si coltiva davvero la diversità in azienda (Di martedì 28 giugno 2022) «Crediamo nei talenti, non nelle etichette». È con il desiderio di concretizzare questa mission che è nato TAGQ+, il network di The Adecco Group che punta a costruire nel luogo di lavoro un’atmosfera inclusiva per i dipendenti Lgbtqia+, anche attraverso la ricerca di «alleati» tra colleghi e manager eterosessuali. «A giugno, durante il mese del Pride, diverse aziende sono impegnate a sostenere la comunità Lgbtqia+. Alcune, tuttavia, si limitano a mettere in campo solamente operazioni di rainbow washing, senza agire concretamente. Noi, al contrario, vogliamo agire. Il Gruppo Adecco è infatti una people driven company, le persone per noi sono al centro, quindi possiamo e dobbiamo realizzare azioni tangibili», racconta Francesco Camillo, Head of Global Creative di The Adecco Group. «A partire da questa convinzione, un anno fa, insieme al mio collega Brian McCabe (Global Head Digital ... Leggi su linkiesta (Di martedì 28 giugno 2022) «Crediamo nei talenti, non nelle etichette». È con il desiderio di concretizzare questa mission che è nato TAGQ+, il network di The Adecco Group che punta a costruire nel luogo di lavoro un’atmosfera inclusiva per i dipendenti Lgbtqia+, anche attraverso la ricerca di «alleati» tra colleghi e manager eterosessuali. «A giugno, durante il mese del Pride, diverse aziende sono impegnate a sostenere la comunità Lgbtqia+. Alcune, tuttavia, si limitano a mettere in campo solamente operazioni di rainbow washing, senza agire concretamente. Noi, al contrario, vogliamo agire. Il Gruppo Adecco è infatti una people driven company, le persone per noi sono al centro, quindi possiamo e dobbiamo realizzare azioni tangibili», racconta Francesco Camillo, Head of Global Creative di The Adecco Group. «A partire da questa convinzione, un anno fa, insieme al mio collega Brian McCabe (Global Head Digital ...

GiuseppeGuerin1 : RT @Secondowelfare: Secondo @GiuseppeGuerin1 gli investimenti privati saranno sempre più necessari per sostenere il #welfare. Per questo se… - Secondowelfare : Secondo @GiuseppeGuerin1 gli investimenti privati saranno sempre più necessari per sostenere il #welfare. Per quest… -