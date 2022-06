L'Hellas cederà Barak e Simeone, Napoli interessato ad entrambi (Di martedì 28 giugno 2022) Secondo quanto riportato dal Corriere di Verona, il club veneto cederà Antonin Barak,centrocampista, e Giovanni Simeone, attaccante: "Il Verona, intanto, si appresta a effettuare le cessioni programmate in attacco. A partire sarà di sicuro Giovanni Simeone. Il capocannoniere gialloblù, 17 gol nell’ultimo campionato, è stato riscattato per 10.5 milioni dal Cagliari. Non rimarrà, sebbene all’Hellas si trovi splendidamente: per lui ci sono tante proposte, a cominciare da quella del Siviglia (e in Spagna lo cercano anche Valencia e Villarreal). Partirà Antonin Barak (11 reti all’attivo per lui nella scorsa stagione), per cui c’è sempre l’interesse del Napoli" Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 28 giugno 2022) Secondo quanto riportato dal Corriere di Verona, il club venetoAntonin,centrocampista, e Giovanni, attaccante: "Il Verona, intanto, si appresta a effettuare le cessioni programmate in attacco. A partire sarà di sicuro Giovanni. Il capocannoniere gialloblù, 17 gol nell’ultimo campionato, è stato riscattato per 10.5 milioni dal Cagliari. Non rimarrà, sebbene all’si trovi splendidamente: per lui ci sono tante proposte, a cominciare da quella del Siviglia (e in Spagna lo cercano anche Valencia e Villarreal). Partirà Antonin(11 reti all’attivo per lui nella scorsa stagione), per cui c’è sempre l’interesse del

