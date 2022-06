La maledizione di Berrettini

(Di martedì 28 giugno 2022) Se la fortuna è cieca per definizione, la sfiga ci vede benissimo. Soprattutto se dall'altra parte della rete c'è Matteo, il volto simbolo del tennis italiano, top 10 ormai fisso nella classifica mondiale e leader sull'erba tanto da figurare nella ristrettissima lista dei favoriti per Wimbledon 2022 dove si presentava forte della finale dell'anno scorso. Niente erba londinese per lui: positivo al Covid in un test effettuato poche ore prima del debutto contro il cileno Garin. Ritiro e fine del sogno. Lo ha comunicato lo stessocol cuore infranto perché il suo 2022 si sta rivelando una somma di colpi bassi, quasi ci fosse un conto da regolare col meraviglioso 2021 culminato nella finale nel Tempio lo stesso giorno di Italia-Inghilterra a Wembley nella più italiana delle domeniche che si ricordi. E' vero che ci sarà tempo per ...

andrewalbo : NON CI POSSO CREDERE MA È UNA CAZZO DI MALEDIZIONE SANTIDDIO #Wimbledon #Berrettini - Malcontenta1 : MA CHE VUOL DIRE CHE BERRETTINI È POSITIVO E DEVE SALTARE WIMBLEDON IO VOGLIO URLARE MALEDIZIONE - emanuele__Ti : @Alenize82 Ale è uno scenario tragicomico se lo si confronta allo scorso anno, Italia campione d'Europa non va al m… - il_farmacista : Maledizione!!! ?????? #Berrettini #Wimbledon2022 - FulvioPaglia : *Berrettini (maledizione) -

