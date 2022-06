J-Ax e Shade insieme nella hit estiva Tori seduti (Di martedì 28 giugno 2022) J Ax e Shade insieme nella hit estiva Tori seduti pronta a conquistare le radio Shade, l’hit maker di successo re del freestyle con all’attivo 12 dischi di platino e 3 dischi d’oro, è pronto ad accendere l’estate con il nuovo singolo Tori seduti (Sony Music – Epic Records Italy) che vede il featuring speciale di J-Ax. Il brano è prodotto da PLTNM Squad e Enrico Brun, e sarà fuori da venerdì 1° luglio in radio e su tutte le piattaforme digitali. Da oggi è disponibile in pre-save a questo link: https://forms.sonymusicfans.com/campaign/Shade-j-ax-Tori-seduti/. Con queste parole, l’artista descrive il brano e la collaborazione con J-Ax: “Esattamente un anno fa ricevo un messaggio da Ax che ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 28 giugno 2022) J Ax ehitpronta a conquistare le radio, l’hit maker di successo re del freestyle con all’attivo 12 dischi di platino e 3 dischi d’oro, è pronto ad accendere l’estate con il nuovo singolo(Sony Music – Epic Records Italy) che vede il featuring speciale di J-Ax. Il brano è prodotto da PLTNM Squad e Enrico Brun, e sarà fuori da venerdì 1° luglio in radio e su tutte le piattaforme digitali. Da oggi è disponibile in pre-save a questo link: https://forms.sonymusicfans.com/campaign/-j-ax-/. Con queste parole, l’artista descrive il brano e la collaborazione con J-Ax: “Esattamente un anno fa ricevo un messaggio da Ax che ...

