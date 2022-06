Isola 16, i sei finalisti tornano sui social dopo la vittoria di Nicolas Vaporidis (Video) (Di martedì 28 giugno 2022) Si è conclusa ieri sera con il trionfo di Nicolas Vaporidis la sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Il reality show condotto per il secondo anno consecutivo da Ilary Blasi ha tagliato il traguardo dei 99 giorni, confermandosi come l’edizione più lunga della sua storia. vittoria annunciata per l’attore romano, che ha battuto con l’87% di voti l’outsider Luca Daffrè. Terza Carmen Di Pietro; la showgirl ha perso al televoto flash proprio contro Nicolas. Al quarto posto Mercedesz Henger, quinta Marialaura Devitis, al sesto posto invece Nick Luciani. Un sestetto in parte sorprendente, dovuto ai tanti infortuni che hanno decimato il cast. Basti pensare a Edoardo Tavassi, che ha dovuto lasciare il gioco a un passo dalla finale o a Roger Balduino. Non solo, la decisione da parte della produzione di ... Leggi su isaechia (Di martedì 28 giugno 2022) Si è conclusa ieri sera con il trionfo dila sedicesima edizione de L’dei Famosi. Il reality show condotto per il secondo anno consecutivo da Ilary Blasi ha tagliato il traguardo dei 99 giorni, confermandosi come l’edizione più lunga della sua storia.annunciata per l’attore romano, che ha battuto con l’87% di voti l’outsider Luca Daffrè. Terza Carmen Di Pietro; la showgirl ha perso al televoto flash proprio contro. Al quarto posto Mercedesz Henger, quinta Marialaura Devitis, al sesto posto invece Nick Luciani. Un sestetto in parte sorprendente, dovuto ai tanti infortuni che hanno decimato il cast. Basti pensare a Edoardo Tavassi, che ha dovuto lasciare il gioco a un passo dalla finale o a Roger Balduino. Non solo, la decisione da parte della produzione di ...

Pubblicità

valsishere : RT @Chiara_Bonati: “La vita ci ha fatto incontrare, e sull’#Isola abbiamo trovato più di un amico, una persona speciale che porteremo sempr… - IsaeChia : #Isola 16, i sei finalisti tornano sui social dopo la vittoria di Nicolas Vaporidis (Video) I naufraghi stanno fac… - sonoingenua_ : @Marinella57pc Oddio ma sei seria? Ancora con sta storia del chirurgo sull’isola? Ma ti pare che abbiano avuto ques… - tinurika : RT @Ninomauger: Sono come te ? Sei come me. #isoladeifamosi #isola - Giulia97_u : RT @ioscioccataa: Alvin ad Ilary: “aveva ragione Francesco, sei unica” ?? #isola -