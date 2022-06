Inter, il doppio colpo è servito: mercoledì le visite mediche di Lukaku e Asllani (Di martedì 28 giugno 2022) L’Inter si prepara ad ufficializzare un doppio colpo di calciomercato. Il club nerazzurro è reduce dal secondo posto nel campionato di Serie A, il nuovo progetto con Simone Inzaghi ha portato risposte positive. La squadra è competitiva, l’intenzione è quella di rinforzare la rosa in ogni reparto e raggiungere risultati ambiziosi anche in Champions League. E’ fatta per il grande ritorno: è stata definita la trattativa con il Chelsea per Romelu Lukaku, l’intesa è stata raggiunta sulla base di un prestito oneroso da 8 milioni di euro più quattro di bonus. Il belga è atteso mercoledì a Milano per le visite mediche. Stesso discorso anche per Kristjan Asllani, centrocampista in arrivo dall’Empoli. Il calciatore albanese è in grado di garantire diverse ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 28 giugno 2022) L’si prepara ad ufficializzare undi calciomercato. Il club nerazzurro è reduce dal secondo posto nel campionato di Serie A, il nuovo progetto con Simone Inzaghi ha portato risposte positive. La squadra è competitiva, l’intenzione è quella di rinforzare la rosa in ogni reparto e raggiungere risultati ambiziosi anche in Champions League. E’ fatta per il grande ritorno: è stata definita la trattativa con il Chelsea per Romelu, l’intesa è stata raggiunta sulla base di un prestito oneroso da 8 milioni di euro più quattro di bonus. Il belga è attesoa Milano per le. Stesso discorso anche per Kristjan, centrocampista in arrivo dall’Empoli. Il calciatore albanese è in grado di garantire diverse ...

Pubblicità

ComicIsArt1 : Ogni volta che l'Inter punta un giocatore del Genoa, finisce all juve per il doppio dei soldi. Ottimo! - news24_inter : Doppio colpo in difesa ?? - fcin1908it : Non solo Bremer, l’Inter pronta a fare due colpi in difesa: i nomi in lista - infoitsport : Inter, Skriniar andrà via per 70 milioni. Poi doppio colpo Bremer-Milenkovic - Bubu_Inter : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO MONZA, POSSIBILE DOPPIO COLPO A CENTROCAMPO Oltre a Sensi, sempre vivo l'interesse per Pessina #SkySport #… -