Inter, Dei: “La squadra nerazzurra con Romelu Lukaku cambia davvero” (Di martedì 28 giugno 2022) Inter, DEI- Il procuratore in questione Tommaso Dei ha parlato a Tuttomercatoweb dando la sua sul mercato della squadra Inter e non solo. LE SUE PAROLE Iniziamo dall’ipotesi Ilicic al Bologna. Pensa sia fattibile? “Prende uno stipendio alto e il Bologna non si può permettere una scommessa da 2 milioni”. Dall’Atalanta, invece, cosa si aspetta? “È fondamentale aver confermato Gasperini, poi riprendere dei giovani buoni ma che devono consacrarsi. A tal proposito i giocatori della Salernitana sarebbero l’ideale”. Che ne pensa dell’ipotesi di Sensi al Monza? “È un calciatore che a me piace tantissimo. Ha avuto tanti problemi fisici, ma è sicuramente un profilo buono per il Monza”. Lukaku è ad un passo dal ritorno all’Inter? “L’Inter con Lukaku cambia lo ... Leggi su seriea24 (Di martedì 28 giugno 2022), DEI- Il procuratore in questione Tommaso Dei ha parlato a Tuttomercatoweb dando la sua sul mercato dellae non solo. LE SUE PAROLE Iniziamo dall’ipotesi Ilicic al Bologna. Pensa sia fattibile? “Prende uno stipendio alto e il Bologna non si può permettere una scommessa da 2 milioni”. Dall’Atalanta, invece, cosa si aspetta? “È fondamentale aver confermato Gasperini, poi riprendere dei giovani buoni ma che devono consacrarsi. A tal proposito i giocatori della Salernitana sarebbero l’ideale”. Che ne pensa dell’ipotesi di Sensi al Monza? “È un calciatore che a me piace tantissimo. Ha avuto tanti problemi fisici, ma è sicuramente un profilo buono per il Monza”.è ad un passo dal ritorno all’? “L’conlo ...

Pubblicità

Inter : Gol dopo gol, siamo arrivati fino al titolo ??? Tutte le reti del girone di ritorno 2021/2022 dei ragazzi della Prim… - Inter : Se vi siete persi la nostra carrellata, ecco il recap di tutti gli impegni dei nostri nerazzurri per la @SerieA 202… - MarcelloChirico : Perché la #Juventus non ha rinnovato a #Dybala? Scorso novembre,quando #Juve gli presentò proposta dei 10mln, lui… - PoliSacramento1 : @MarcoReNer_azz La cosa più bella sai qual è? Che l’Inter da questo punto di vista non ha problemi perché stiamo pa… - ColleoniRenato : RT @INerazzurro: In anni difficilissimi ha retto lui la barra di plusvalenze e bilancio, oggi è Marotta a riconoscere l' importanza del suo… -