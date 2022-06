Pubblicità

_Nico_Piro_ : anche nel mezzo di quel cimitero industriale chiamato rust belt. Incontri gente che crede che la sua povertà dipend… - Mara_Morini : RT @bordoni_russia: 1/2 Moody's, a poche ora dalla scadenza, dichiara l' insolvenza della Russia su 100 mln di $ di Eurobond. - PivaEdoardo : RT @ErmannoKilgore: #Kremenchuk intanto nel #Donbass … - MatteoTomassi : @DocThomas @Elmarbergo Intanto mi dai lo stadio nuovo, funzionale e dove posso sentirmi bene come hanno quasi tutte… - ottobrerosa : RT @ErmannoKilgore: #Kremenchuk intanto nel #Donbass … -

Internazionale

l' indice EURO STOXX Banks prosegue in forte progresso a 85, dopo aver avviato la seduta a 84.listino principale , seduta vivace oggi per Unicredit , protagonista di un allungo verso l'...... in provincia di: sgozzatogiardino di casa sua, proprio a Corte Palasio . I vicini di casa ... 'Apprenderemo poi l'esatta dinamica di quanto avvenuto ma- prosegue - , abbiamo la certezza ... Intanto nel mondo Intanto sui social i tifosi iniziano a spazientirsi: «Siamo alle solite, ogni anno è la stessa storia». I sostenitori biancocelesti sperano in un paio di colpi prima del ritiro dove c’è stato un ...KREMENCHUK, 28 GIU - Una strage di civili in un centro commerciale pieno di gente. A Kremenchuk, nella regione di Poltava sulle rive del fiume Dnipro, nell'Ucraina centrale, "oltre mille persone" stav ...