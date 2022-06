Instagram aprirà la sua Api Reels agli sviluppatori (Di martedì 28 giugno 2022) Meta ha annunciato che introdurrà la sua Reels Api su diversi endpoint su Instagram per gli sviluppatori. Il supporto per Reels verrà aggiunto alle API per la visualizzazione di base, la scoperta di attività commerciali, la moderazione dei commenti , la pubblicazione di contenuti, la ricerca di hashtag, approfondimenti, menzioni e promozione. I Reels sono, infatti, diventati per Meta una vera priorità: basti pensare che ora occupa più del 20% del tempo che le persone trascorrono su Instagram. Le API (Application Programming Interfaces), che sono interfacce che permettono alle applicazioni di comunicare con altre applicazioni, consentiranno agli sviluppatori di rispondere ai commenti, eliminarli, nasconderli o mostrarli, disabilitarli e abilitarli su ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 28 giugno 2022) Meta ha annunciato che introdurrà la suaApi su diversi endpoint super gli. Il supporto perverrà aggiunto alle API per la visualizzazione di base, la scoperta di attività commerciali, la moderazione dei commenti , la pubblicazione di contenuti, la ricerca di hashtag, approfondimenti, menzioni e promozione. Isono, infatti, diventati per Meta una vera priorità: basti pensare che ora occupa più del 20% del tempo che le persone trascorrono su. Le API (Application Programming Interfaces), che sono interfacce che permettono alle applicazioni di comunicare con altre applicazioni, consentirannodi rispondere ai commenti, eliminarli, nasconderli o mostrarli, disabilitarli e abilitarli su ...

Pubblicità

giornalettismo : #Instagram aprirà la sua Api Reels agli sviluppatori che potranno così rispondere ai commenti, eliminarli, nasconde… - conzies : GN ?? Web 3 Stories ?? Bulgari lancia Beyond Wonder / Digital Twins insieme a Temera + Luxochain + Polygon Develope… - chochipkook : paurissima per la me del futuro che un giorno aprirà instagram e si troverà la schiena di jimin davanti agli occhi we’re not safe anymore - _ronnieeee__ : lui quando aprirà instagram e si troverà il post di j.m -