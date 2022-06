Innovazione, Oungre (A2A): favorire ascolto idee e valorizzarle (Di martedì 28 giugno 2022) "Il nostro mestiere, quello dell'Innovazione, è proprio quello di cercare di favorire l'ascolto di idee che possano arrivare dainostri 13 mila colleghi che hanno vissuto professionalità ed esperienza ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 giugno 2022) "Il nostro mestiere, quello dell', è proprio quello di cercare dil'diche possano arrivare dainostri 13 mila colleghi che hanno vissuto professionalità ed esperienza ...

Pubblicità

vinp43 : RT @emmanuelap: Patrick Oungre, @gruppo_a2a Head of Innovation and @cvcassociation, ci parla di Open Innovation come valore aggiunto nel si… - Affaritaliani : Innovazione, Oungre (A2A): favorire ascolto idee e valorizzarle - Stereoramamusic : RT @MartinaSaiu: Patrick Oungre, @gruppo_a2a Head of Innovation and @cvcassociation parla di Open Innovation dicendo che bisogna guardare f… - Stereoramamusic : RT @MartinaSaiu: Patrick Oungre, @gruppo_a2a Head of Innovation and @cvcassociation modera Innovazione e smart energy con: Andrea Maserti P… - Martina_Saiu : RT @MartinaSaiu: Patrick Oungre, @gruppo_a2a Head of Innovation and @cvcassociation parla di Open Innovation dicendo che bisogna guardare f… -