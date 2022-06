Il riscaldatore di tabacco è una sigaretta elettronica?

(Di martedì 28 giugno 2022)diquali sono le differenze tra i due dispositivi?Il mercato dei prodotti per fumatori adulti si è notevolmente ampliato negli ultimi anni, in maniera tale da diversificare significativamente l’offerta a disposizione dei consumatori. In particolare, le sigarette elettroniche – la cui comparsa risale all’alba degli anni Duemila – sono state L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Pubblicità

tgyou24.it

... in sfavore di quello del tradizionalecombusto, non ha soltanto portato Big quali Philip Morris a produrre i propri device a danno modificato (ilIQOS ) e ridotto (la podmod ...... in sfavore di quello del tradizionalecombusto, non ha soltanto portato Big quali Philip Morris a produrre i propri device a danno modificato (ilIQOS ) e ridotto (la podmod ... Dispositivi a tabacco riscaldato: 4 cose da sapere Dopo la consultazione sulla Direttiva europea sui prodotti del tabacco, conclusasi lo scorso 17 giugno, la Commissione dà il via a una nuova call for evidence su un tema che riguarda le sigarette elet ...Con la partecipazione di oltre cinquanta esperti di tabacco e nicotina e centinaia di delegati si è aperta ieri 16 giugno all’Hotel Marriot di Varsavia la nona edizione del Global Forum on Nicotine, l ...