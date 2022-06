“Giuntoli è stato il primo a chiedercelo”: retroscena a sorpresa in diretta! (Di martedì 28 giugno 2022) Guido Angelozzi, direttore dell’Area Tecnica del Frosinone, è intervenuto nel corso della trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, per svelare un interessante retroscena di mercato nella passata finestra di calciomercato invernale. Queste le sue parole: “In inverno tutti volevano Gatti. Giuntoli è stato il primo a chiedere informazioni e a mostrare un reale interesse, però non siamo riusciti a trovare un accordo. Se non l’avesse già comprato la Juventus ci sarebbe stata un’asta adesso, ma non abbiamo rimpianti, in quel momento era un’operazione che bisognava portare a termine.“ Il difensore classe ’98 infatti, dopo un forte interessamento da parte del Napoli, si è trasferito alla Juventus nell’inverno scorso per un affare da 10 milioni di euro, restando comunque in prestito al Frosinone per ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 28 giugno 2022) Guido Angelozzi, direttore dell’Area Tecnica del Frosinone, è intervenuto nel corso della trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, per svelare un interessantedi mercato nella passata finestra di calciomercato invernale. Queste le sue parole: “In inverno tutti volevano Gatti.ila chiedere informazioni e a mostrare un reale interesse, però non siamo riusciti a trovare un accordo. Se non l’avesse già comprato la Juventus ci sarebbe stata un’asta adesso, ma non abbiamo rimpianti, in quel momento era un’operazione che bisognava portare a termine.“ Il difensore classe ’98 infatti, dopo un forte interessamento da parte del Napoli, si è trasferito alla Juventus nell’inverno scorso per un affare da 10 milioni di euro, restando comunque in prestito al Frosinone per ...

