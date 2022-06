Fattura elettronica obbligatoria per i forfettari dal 1º luglio: cosa sapere (Di martedì 28 giugno 2022) Il Decreto Pnrr 2 , pubblicato in Gazzetta Ufficiale a fine aprile 2022, ha introdotto infatti l 'obbligo di Fattura elettronica per i forfettari . Una piccola rivoluzione fiscale che vede tra gli ... Leggi su affaritaliani (Di martedì 28 giugno 2022) Il Decreto Pnrr 2 , pubblicato in Gazzetta Ufficiale a fine aprile 2022, ha introdotto infatti l 'obbligo diper i. Una piccola rivoluzione fiscale che vede tra gli ...

Pubblicità

Affaritaliani : Fattura elettronica obbligatoria per i forfettari dal 1º luglio: cosa sapere - gionibigud : Ho emesso proprio io personalmente una fattura elettronica e mi sono ricordato come si fa credo davvero di essere u… - infoiteconomia : Fattura elettronica per forfettari ed ex minimi dal 1 luglio 2022 - infoiteconomia : Fattura elettronica: come si calcola la soglia dei 25.000 euro ai fini dell'esonero - Alezen751 : @Cris_quella Occhio che dal 1 luglio c'è l'obbligo della fattura elettronica -