**Energia: Draghi, 'bene sì Commissione Ue per accelerare tetto a prezzo gas'** (Di martedì 28 giugno 2022) Elamau, 28 giu. (Adnkronos) - Durante il G7 la "Commissione europea ha detto che accelererà il suo lavoro sul tetto al prezzo del gas: una decisione che naturalmente accogliamo con favore". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella conferenza stampa al termine del G7.

