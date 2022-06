Deportivo Cali vs Melgar | pronostico | notizie sulla squadra | formazioni

(Di martedì 28 giugno 2022) Ilospiteràin Colombia giovedì 30 giugno per l’andata degli ottavi di finale di Copa Sudamericana. Gli ospiti sono passati attraverso il loro girone al primo posto, mentre i loro padroni di casa si ritrovano nella competizione secondaria del Sud America dopo aver abbandonato la Copa Libertadores. Il calcio di inizio divsè previsto alle 2:30 del mattino ora italiana Prepartitavsa che punto sono le due squadre Dopo aver trionfato nella finale della fase Clausura della scorsa Categoria Primera A, ilsi è assicurato un posto nella fase a gironi della Copa Libertadores e ha iniziato in modo positivo con una vittoria ...

Pubblicità

lucilovv : el miercoles juega racing por sudaca ante deportivo cali, va a estar picante.... ah no, cierto que pechearon con ri… - Gsesagi : @apresion1 Cienciano Deportivo Cali Bolognesi - RadioAftaOnline : #HOY | AUDAX ITALIANO VS DEPORTIVO CALI | Copa La Perla Vuelve a Brillar | #Antofagasta - LoboAlfaaa : Mi deportivo Cali Tarapoto ?? - ibrahimaktan : Daniel Luna - Deportivo Cali ???? -

Eurosport IT

Una rete di Varela al 9 della ripresa ha deciso la sfida tra Boca Juniors eCalì. Nella ...(Col) 1 - 0 (Finale) Corinthians (Bra) - Always Ready (Bol) 1 - 1 (Finale) SUD AMERICA COPA ...Venti tifosi della squadra di calcio colombianasono stati arrestati giovedì a Buenos Aires, poche ore prima del match contro il Boca Juniors, valido per la fase a gironi della Copa Libertadores, la Champions League sudamericana. Gli ... Live Always Ready - Deportivo Cali - Copa Libertadores: Punteggi & Highlights Calcio - 28/04/2022 Otros como Deportivo Cali, Independiente del Valle, Lanús, Deportivo Táchira y el modesto Ceará, el mejor club ubicado en la tabla de primeros de la fase de grupos, con puntaje perfecto, se presentan ...Henry Viáfara es un exfutbolista de la selección Colombia que paseó su fútbol por importantes equipos como Deportivo Pereira y América de Cali, y que ahora estaría teniendo problemas con las drogas, s ...