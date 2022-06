Da Fondo Gid 6 mln euro a Cosp Tecno Service di Terni per ripresa post-Covid (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 27 giu. (Labitalia) - Un finanziamento di 6 milioni di euro grazie al Fondo Gid (Grandi imprese in difficoltà). E' il prestito ottenuto dalla cooperativa di Terni Cosp Tecno Service, da quasi 50 anni attiva in tutto il Centro Italia nel settore multiservizi e in particolare nei servizi di pulizia, logistica e igiene ambientale. Gestito da Invitalia e istituito dal ministero dello Sviluppo economico, il Fondo è destinato alle grandi imprese in difficoltà dopo la pandemia e mette a disposizione finanziamenti agevolati a 5 anni. “La cooperativa Cosp Tecno Service - afferma il presidente Danilo Valenti - ha sede in Umbria, a Terni, ed è stata costituita nel 1973 da nove donne che in quel momento ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 27 giu. (Labitalia) - Un finanziamento di 6 milioni digrazie alGid (Grandi imprese in difficoltà). E' il prestito ottenuto dalla cooperativa di, da quasi 50 anni attiva in tutto il Centro Italia nel settore multiservizi e in particolare nei servizi di pulizia, logistica e igiene ambientale. Gestito da Invitalia e istituito dal ministero dello Sviluppo economico, ilè destinato alle grandi imprese in difficoltà dopo la pandemia e mette a disposizione finanziamenti agevolati a 5 anni. “La cooperativa- afferma il presidente Danilo Valenti - ha sede in Umbria, a, ed è stata costituita nel 1973 da nove donne che in quel momento ...

