Covid, in Lombardia 9 decessi e 2375 nuovi positivi: 220 a Bergamo (Di martedì 28 giugno 2022) A fronte di 21.153 tamponi effettuati, sono 2.375 i nuovi positivi (11,2%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 21.153, totale complessivo: 38.520.845 – i nuovi casi positivi: 2.375 – in terapia intensiva: 17 (+3) – i ricoverati non in terapia intensiva: 837 (+57) – i decessi, totale complessivo: 40.807 (+9) I nuovi casi per provincia: Milano: 748 di cui 254 a Milano città; Bergamo: 220; Brescia: 267; Como: 103; Cremona: 155; Lecco: 97; Lodi: 60; Mantova: 73; Monza e Brianza: 237; Pavia: 89; Sondrio: 5; Varese: 242.

