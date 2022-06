Corte Palasio, trovato morto in giardino giornalista ex sindaco Repanati (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Pierangelo Repanati, giornalista professionista di 57 anni, ex sindaco di Corte Palasio, nel Lodigiano, è stato trovato morto ieri sera, intorno alle 23, nel giardino della sua abitazione, in cui viveva da solo. A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa, che hanno chiamato il 118. Inutili, però i soccorsi dei sanitari: l’ex primo cittadino è morto a causa di ferite alla gola. La morte di Repanati “è da ricollegarsi, con maggiore probabilità, ad evento accidentale, con esclusione di condotta volontaria di terze persone” precisa in una nota il procuratore di Lodi Domenico Chiaro che parla di “notizie incontrollate sulla genesi dell’evento” che in un primo momento propendevano per un omicidio. ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Pierangeloprofessionista di 57 anni, exdi, nel Lodigiano, è statoieri sera, intorno alle 23, neldella sua abitazione, in cui viveva da solo. A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa, che hanno chiamato il 118. Inutili, però i soccorsi dei sanitari: l’ex primo cittadino èa causa di ferite alla gola. La morte di“è da ricollegarsi, con maggiore probabilità, ad evento accidentale, con esclusione di condotta volontaria di terze persone” precisa in una nota il procuratore di Lodi Domenico Chiaro che parla di “notizie incontrollate sulla genesi dell’evento” che in un primo momento propendevano per un omicidio. ...

