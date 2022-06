**Clima: Draghi, 'non torniamo indietro su obiettivi per problemi energia'** (Di martedì 28 giugno 2022) Elmau, 28 giu. (Adnkronos) - "Alcune persone temono che forse potremmo ritornare indietro nei nostri obiettivi sul clima, ma questo non sta succedendo". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella conferenza stampa al termine del G7. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Elmau, 28 giu. (Adnkronos) - "Alcune persone temono che forse potremmo ritornarenei nostrisul clima, ma questo non sta succedendo". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, nella conferenza stampa al termine del G7.

Pubblicità

TV7Benevento : **Clima: Draghi, 'non torniamo indietro su obiettivi per problemi energia'** - - LiveAvanti : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Non sono mai stato un fan di Draghi e mai lo sosterrò, ma è facile parlare ora.Anch… - Cavalie59205161 : Proposta del governo draghi, visto il clima torrido di questi giorni, il reddito di cittadinanza verrà sostituito c… - savedem65052841 : RT @Erica43581765: ...il clima sta cambiando... #NAZISMO #NATO #USA #DRAGHI #FASCISMO #DraghiVattene #Dittatura #partitodemocratico #pd #le… - LeoNoeuro : - State a casa - Ma fa caldo in casa, accendo il clima - No, devi crepare di caldo - Se fa caldo, devo bere e lava… -