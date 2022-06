Berrettini | Wimbledon e il Covid | per Matteo c' è una piccola consolazione - Sport - Tennis - quotidiano net

Pubblicità

Eurosport_IT : NOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ?????? Matteo Berrettini è positivo al Covid: annuncia il ritiro da Wimbledon! #EurosportTENNIS… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS WIMBLEDON, BERRETTINI POSITIVO AL COVID Il tennista italiano annuncia il ritiro #SkySport… - sportface2016 : +++#Tennis, Matteo #Berrettini positivo al #COVID19: salta #Wimbledon+++ - seba_albo_24 : @tenischileno @Wimbledon Sabia que le daria miedo a Berrettini - marckuck : Positivo pure #Cilic, oltre che #Berrettini! Ma chi fa i test? Il coach di #Djokovic? #Wimbledon -

MatteoLondra, 28 giugno 2022 - "Con il cuore spezzato, devo annunciare il mio ritiro daa causa della positività al Covid - 19 ". Matteoesordisce così, in un laconico e deluso post caricato sul proprio profilo Instagram. Il tennista azzurro dovrà rinunciare all' ..."Ho il cuore spezzato nell'annunciare di essere positivo al covid". Matteonon giocherà a, Il tennista romano, finalista nel 2021 e tra i favoriti di questa edizione lo ha annunciato con un post su Instagram: il sogno per quest'anno è finito, ma tornerò ...Una grave notizia per tutti gli italiani appassionati di tennis. Oggi, 28 Giugno, Matteo Berrettini si ritira da Wimbleton, causa Covid. Berrettini lo ha annunciato tramite i suoi canali social. Lo ...Italy’s Matteo Berrettini, the 2021 Wimbledon runner-up and a title favourite this year, pulled out of the tournament on Tuesday, June 28 after testing positive for coronavirus. Matteo posted the sad ...