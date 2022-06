Atb guarda a un futuro più sostenibile | tutti i bus elettrici o a metano entro il 2027

Leggi su bergamonews

(Di martedì 28 giugno 2022) Bergamo. Si è svolta martedì 28 giugno la presentazione del secondo bilancio di sostenibilità ATB, riferito al biennio 2020 – 2021, allineando di fatto le tempistiche della pubblicazione a quelle del bilancio di esercizio. Il Gruppo ha svolto nel biennio una specifica attività di analisi volta a sviluppare una progressiva integrazione degli obiettivi di sviluppodefiniti dall’Agenda 2030 ONU nella propria strategia, continuando il costante lavoro di dialogo e collaborazione con le Amministrazioni comunali, quella del capoluogo in primis, e delle numerose attività che operano sul territorio. In continuità con l’anno precedente, il Bilancio di Sostenibilità è stato redatto in accordance ai GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards) – secondo l’opzione Core – emanati dal Global Reporting Initiative (GRI), che rappresentano gli standard di ...