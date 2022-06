Al via la VI edizione di Freskissima: “Pizze e sfizi ‘nterra o’ mare” (Di martedì 28 giugno 2022) Martedì 5 luglio, dalle ore 20, la banchina e le terrazze fronte mare del Circolo Nautico Posillipo (Via Posillipo, 5) aprono eccezionalmente al pubblico per la Sesta edizione di Freskissima l’evento enogastronomico a scopo sociale organizzato dall’Associazione Progetto Abbracci Onlus fondata nel 2014 da Claudio e Giovanna Zanfagna. Solidarietà, inclusione, pari opportunità. Sono questi i temi della manifestazione che ogni anno vanta la partecipazione di ristoratori e pizzaioli campani. Tra i partecipanti di questa edizione ci sono il maestro Gino Sorbillo che per l’occasione preparerà le sue celebri Pizze fritte, Giuseppe Pignalosa patron della Pizzeria Le Parùle di Ercolano che proporrà ai presenti la sua pizza provola e pepe, le montanare invece sono firmate da Aniello Falanga della ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 giugno 2022) Martedì 5 luglio, dalle ore 20, la banchina e le terrazze frontedel Circolo Nautico Posillipo (Via Posillipo, 5) aprono eccezionalmente al pubblico per la Sestadil’evento enogastronomico a scopo sociale organizzato dall’Associazione Progetto Abbracci Onlus fondata nel 2014 da Claudio e Giovanna Zanfagna. Solidarietà, inclusione, pari opportunità. Sono questi i temi della manifestazione che ogni anno vanta la partecipazione di ristoratori e pizzaioli campani. Tra i partecipanti di questaci sono il maestro Gino Sorbillo che per l’occasione preparerà le sue celebrifritte, Giuseppe Pignalosa patron dellaria Le Parùle di Ercolano che proporrà ai presenti la sua pizza provola e pepe, le montanare invece sono firmate da Aniello Falanga della ...

Pubblicità

alecavo : RT @GenovaEventi: ?? ?? Forte di Santa Tecla al Tramonto, uno rassegna teatrale in una location suggestiva! ?? Dal 1° luglio al Forte di San… - GenovaEventi : ?? ?? Forte di Santa Tecla al Tramonto, uno rassegna teatrale in una location suggestiva! ?? Dal 1° luglio al Forte… - Tele90_canale98 : Un francobollo per Vara e Giganti. Novità per l’edizione 2022 - IngegneriaR3 : RT @UnivRoma3: La sfida delle migliori startup all’Università Roma Tre. Con dock3training martedì 28 giugno alle 17 presso l’aula magna (vi… - M_vs_m : RT @fsnews_it: Al via con un nuovo bando, aperto fino al #3luglio, la 1??3??esima edizione di #MusicforChange, il più importante #premio ??… -