Addio allo scrittore napoletano Raffaele la Capria | amante dell’indefinito e di coraggiosi fallimenti

(Di martedì 28 giugno 2022) Loe sceneggiatorelase n'è andato il 27 giugno 2022 all'età di 99 anni. Con lui se ne va un'idea della città di Napoli come metafora della vita, tra vizi e virtù. Lolegato all'attrice Ilaria Occhini (scomparsa nel 2019) per 58 anni, che ha raccontato "l'armonia perduta" per spiegare il suo rapporto con la città che "ti ferisce a morte o t'addormenta, o tutt'e due le cose insieme", descritto magnificamente nel suo romanzo più celebre, "Ferito a morte", che gli valse il Premio Strega nel 1961, considerava quello delloun atteggiamento cognitivo-emotivo, un lavoro conoscitivo del mondo. L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità.

Pubblicità

RaiCultura : Addio allo scrittore Raffaele La Capria, una delle voci più autorevoli del Novecento e anima di Napoli. Aveva vinto… - dentinidiyoongi : guardo san castagnetta e mi manca e non vedo l'ora che torni così anche perché se li vuole tagliare ma allo stesso… - AlbertoGalimb : RT @MarioSchiani: È affidato a Mario Chiodetti il ricordo di #RaffaeleLaCapria che #Stendhal propone oggi: addio allo spirito di Napoli - #… - _AltroPensiero_ : RT @MarioSchiani: È affidato a Mario Chiodetti il ricordo di #RaffaeleLaCapria che #Stendhal propone oggi: addio allo spirito di Napoli - #… - medicojunghiano : RT @Avvenire_Nei: Addio allo scrittore Raffaele La Capria -

Avvenire

a , morta per un a Villorba , in provincia di Treviso. Una bellezza mozzafiato, un vulcano ... Un anno e mezzo fa, era stata investita e lo scorso maggio era stata operatascafoide. Era stata ...... scaletta, orari e info Questa sera Cesare Cremonini si esibirà a Roma in concertoStadio ... Cesare Cremonini avvistato con un'altra ragazza/ La verità dopo l'a Martina Maggiore Cesare ... Addio allo scrittore Raffaele La Capria Per allora è attesa l’offerta dei granata che cancellerebbe il condizionale, obbligatorio ancora per un paio di giorni. Fino a quel giorno lo Spezia era pronto a tenerlo anche fino alla scadenza natur ...Storico giocatore e soprattutto tecnico del L’Aquila Rugby, aveva guidato il club neroverde alla conquista dei primi due scudetti: quello del 1967, vinto allo spareggio contro le Fiamme Oro ...