(Di lunedì 27 giugno 2022) Hakimsembra destinato a lasciare il Chelsea in estate e diverse sono i club che avrebbero bussato alla porta dei Blues. Il trequartista marocchino, usato col contagocce dal tecnico Tuchel, è ...

Corriere dello Sport

Andiamo a scoprire meglio il giocatore e l'uomo -, che tra pallone e vita privata ha dovuto affrontare e superare tanti ...Lascerà l'Olanda solo a 27 anni. Una rarità per un paese abituato a veder partire presto ... L'difficile e i litigi con Van Bastendifficile a Dronten, 40 miglia a nord - est ... Ziyech, l'infanzia complicata e il litigio con Van Basten: le curiosità Il marocchino torna ad essere un obiettivo dei rossoneri, che lo volevano già un anno fa. In campo lo chiamano il «mago», fuori non ha mai avuto paura di dire ciò che pensava. Ne sa qualcosa anche l’e ...Hakim Ziyech è tornato ad essere il grande obiettivo del Milan a distanza di un anno, ma conosci davvero tutto su di lui: ecco 4 curiosità ...