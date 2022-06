Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2022 ore 15:30 (Di lunedì 27 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 27 GIUGNO 2022 ORE 13:20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE CIRCOLazioNE PER LO PIU’ REGOLARE SULL’AURELIA CODE ALTEZZA CASTEL DI GUIDO DIREZIONE Roma SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASILINA CODE ALTEZZA TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA LE LINEE S, IL SERVIZIO INTEGRATIVO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA Regione Lazio. IL SERVIZIO SARÀ SVOLTO FINO A SABATO 2 LUGLIO. DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE. Servizio ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 27 GIUGNOORE 13:20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE CIRCONE PER LO PIU’ REGOLARE SULL’AURELIA CODE ALTEZZA CASTEL DI GUIDO DIREZIONESULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASILINA CODE ALTEZZA TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA LE LINEE S, IL SERVIZIO INTEGRATIVO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA. IL SERVIZIO SARÀ SVOLTO FINO A SABATO 2 LUGLIO. DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE. Servizio ...

Zingaretti inaugura cantieri via D'Aquino a Roma a via Federico Donato a Guidonia ...PREVISTI PRE LA REALIZZAZIONE DELLA RETE STRADALE IN VISTA DELLA RYDER CUP NewTuscia - ROMA - 'Era ... Sono 75 milioni di euro di investimenti per la viabilità che rimarranno, perché non c'erano in ... Ryder Cup, via ai primi cantieri: l'inaugurazione di Nicola Zingaretti Sono 75 milioni di euro di investimenti per la viabilità che rimarranno, perché non c'erano in ... Nicola Zingaretti inaugurando questa mattina i cantieri di via Rinaldo D'Aquino a Roma e di via ... RomaDailyNews ...PREVISTI PRE LA REALIZZAZIONE DELLA RETE STRADALE IN VISTA DELLA RYDER CUP NewTuscia -- 'Era ... Sono 75 milioni di euro di investimenti per lache rimarranno, perché non c'erano in ...Sono 75 milioni di euro di investimenti per lache rimarranno, perché non c'erano in ... Nicola Zingaretti inaugurando questa mattina i cantieri di via Rinaldo D'Aquino ae di via ... Viabilità Roma Regione Lazio del 27-06-2022 ore 08:45 - RomaDailyNews