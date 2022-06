Ultime Notizie – Pos obbligatorio dal 30 giugno, scattano le multe per chi non lo ha (Di lunedì 27 giugno 2022) Pos obbligatorio dal 30 giugno, quando scatteranno le sanzioni per commercianti e professionisti che non consentiranno ai propri clienti di pagare con bancomat e carte di credito. Lo ricorda il Codacons che fin dal 2014 aveva avviato una battaglia per rendere realmente efficaci le norme sull’obbligo di Pos per gli esercenti. Il 30 giugno 2022, così come da Decreto legge 36 del 30 aprile 2022 del Consiglio dei ministri (Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza Pnrr), entreranno in vigore con 6 mesi di anticipo le disposizioni che, in caso di mancata accettazione da parte di esercizi commerciali, imprese e professionisti dei pagamenti con bancomat e carte di credito, prevedono una sanzione amministrativa di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 giugno 2022) Posdal 30, quando scatteranno le sanzioni per commercianti e professionisti che non consentiranno ai propri clienti di pagare con bancomat e carte di credito. Lo ricorda il Codacons che fin dal 2014 aveva avviato una battaglia per rendere realmente efficaci le norme sull’obbligo di Pos per gli esercenti. Il 302022, così come da Decreto legge 36 del 30 aprile 2022 del Consiglio dei ministri (Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza Pnrr), entreranno in vigore con 6 mesi di anticipo le disposizioni che, in caso di mancata accettazione da parte di esercizi commerciali, imprese e professionisti dei pagamenti con bancomat e carte di credito, prevedono una sanzione amministrativa di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - ehehehtonino : ULTIME NOTIZIE: Toni Pepsi operato d'urgenza per carenza d'affetto. Dona anche tu un cuoricino a Toni Pepsi #Tiziaparty - jackfollasb : RT @romatoday: Benzina, sconto fino a 35 centesimi per l'estate e distributori sul piede di guerra: cosa succede a luglio e agosto https://… - ilFattoMolfetta : TOMMASO MINERVINI È DI NUOVO IL SINDACO DI MOLFETTA -