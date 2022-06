Ulteriori conferme sull’iPhone 14 Pro con Always-ON Display (Di lunedì 27 giugno 2022) Ci sono Ulteriori indiscrezioni che dobbiamo prendere in esame oggi 27 giugno per quanto riguarda l’iPhone 14 Pro, soprattutto a proposito del tema Always-ON Display. Dopo i primi riscontri non del tutto incoraggianti in merito alla durata della batteria di questa famiglia, come abbiamo avuto modo di constatare nel giorni scorsi con un primo articolo a tema, stamane occorre concentrarsi su un altro aspetto che potrebbe fare la differenza per il pubblico Apple. Almeno per quanto concerne il pubblico da sempre interessato all’arrivo di questo plus a bordo dei melafonini. Cosa possiamo aspettarci dall’iPhone 14 Pro con Always-ON Display: le ultime sulla scheda tecnica Allo stato attuale, quali sono le informazioni venute a galla a proposito del nuovo iPhone 14 Pro? In attesa della sua uscita sul ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 27 giugno 2022) Ci sonoindiscrezioni che dobbiamo prendere in esame oggi 27 giugno per quanto riguarda l’iPhone 14 Pro, soprattutto a proposito del tema-ON. Dopo i primi riscontri non del tutto incoraggianti in merito alla durata della batteria di questa famiglia, come abbiamo avuto modo di constatare nel giorni scorsi con un primo articolo a tema, stamane occorre concentrarsi su un altro aspetto che potrebbe fare la differenza per il pubblico Apple. Almeno per quanto concerne il pubblico da sempre interessato all’arrivo di questo plus a bordo dei melafonini. Cosa possiamo aspettarci dall’iPhone 14 Pro con-ON: le ultime sulla scheda tecnica Allo stato attuale, quali sono le informazioni venute a galla a proposito del nuovo iPhone 14 Pro? In attesa della sua uscita sul ...

Pubblicità

AntoVitiello : ?? Le trattative per il rinnovo di #Maldini e #Massara con il #Milan sono alle fasi finali, dovrebbero firmare in se… - BaciTrashari : Che Miriana fosse problematica si era capito da un pezzo, non c'era bisogno di ulteriori conferme - marcymarcy17 : @mbartolotta63 Lavia si comporta come se avessimo bisogno di ulteriori conferme... Sta sfiorando il fascismo e cerc… - manu_LMJM : @HansensLaugh @floishere_ vabbè hai avuto ulteriori conferme HAHAHAHAHA - aStaraStaraStar : RT @FPFabrizioPhD: Non vuol dire che bisogna dormire MENO per evitare la metastatizzazione delle CTC ma il paper vuole dimostrare come le f… -