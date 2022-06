Traffico Roma del 27-06-2022 ore 08:30 (Di lunedì 27 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati troviamo al momento code d’entrata incidente sul tratto Urbano della A24 dall’uscita Togliatti fino alla tangenziale e poi sulla Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti sulla Salaria tra Fidene e la tangenziale è in tangenziale lungo via del Foro Italico ci sono ancora brevi code tra la Salaria via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico Traffico intenso un incidente provocano code invece sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra le uscite Casilina e Ardeatina sulla carreggiata esterna e si incontrano invece rallentamenti tra l’uscita Trionfale e la tisana ed alla spina alla Tiburtina ancora con e poi in via Appia Pignatelli per un incidente avvenuto all’incrocio con via dell’Almone direzione centro attenzione fino in zona Ponte Galeria possibili ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati troviamo al momento code d’entrata incidente sul tratto Urbano della A24 dall’uscita Togliatti fino alla tangenziale e poi sulla Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti sulla Salaria tra Fidene e la tangenziale è in tangenziale lungo via del Foro Italico ci sono ancora brevi code tra la Salaria via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpicointenso un incidente provocano code invece sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra le uscite Casilina e Ardeatina sulla carreggiata esterna e si incontrano invece rallentamenti tra l’uscita Trionfale e la tisana ed alla spina alla Tiburtina ancora con e poi in via Appia Pignatelli per un incidente avvenuto all’incrocio con via dell’Almone direzione centro attenzione fino in zona Ponte Galeria possibili ...

Pubblicità

enzofox7 : Per #gualtieri il problema del traffico di Roma non è la montagna di lamiera che riempie le strade della città dove… - robdeangeliss : Luceverde Roma @LuceverdeRoma ? #Roma #VeicoloInPanne - Via di Quarto Peperino ?????? Traffico rallentato altezza Via… - quartomiglio : RT @LuceverdeRoma: ?? #Roma #Traffico - Raccordo Anulare ?????? code tra Casilina e Galleria Appia > Interna ?????? code anche in Diramazione… - LuceverdeRoma : ? #Roma #VeicoloInPanne - Via di Quarto Peperino ?????? Traffico rallentato altezza Via di Grottarossa ?? Autobus fermo #Luceverde #Lazio - VAIstradeanas : 07:38 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h -