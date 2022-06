Sei sorelle | anticipazioni 28 giugno 2022 | una difficile scelta

(Di lunedì 27 giugno 2022) Adela e Blanca saranno alle prese con problemi sentimentali oltre a quelli economici. Le due giovani Silva, come si evince dalla trama della puntata Seiin onda il 28, dovranno scegliere tra i desideri e doveri nei confronti di German e Cristobal. Nel frattempo, Elisa riuscirà ad ottenere un appuntamento con Salvador, l'uomo di cui si è perdutamente innamorata mentre Celia parteciperà ad un festival e proverà emozioni nuove. Sei, trama 28: Adela e Blanca devono fare unaAdela si sentirà sempre più attratta da German e lui non gli è certamente indifferente. Tuttavia, l'uomo è già sposato e così la donna, dovrà scegliere tra il desiderio di avere una relazione con lui ed il dovere di stargli alla ...

Pubblicità

redazionetvsoap : #seisorelle #anticipazioni La #trama di #domani, #28giugno - SerieTvserie : Sei sorelle, anticipazioni puntate 27 giugno-1° luglio 2022 - bellicapelli15 : Sei sorelle, anticipazioni puntate 27 giugno-1° luglio 2022 - AlexGadeaOff_IT : Appuntamento alle 16:00 con un nuovo episodio di Sei Sorelle #alexgadea #seisorelle - zazoomblog : Sei Sorelle anticipazioni dal 27 giugno al 1 luglio la trama di oggi e di questa settimana - #Sorelle… -

...i concorrenti dato che nel corso di queste ultime settimane lo abbiamo visto a Mykonos con leSelassié ed ora è a Capri con Soleil Sorge . Delle meritate vacanze in previsione di altri...Anticipazioni puntata 19di martedì 28 giugno 2022 Adela e Blanca devono fare una scelta tra i loro desideri e i loro doveri nei confronti di German e Cristobal. Rodolfo cede al fascino di Victoria. Celia scoprirà ...Anticipazioni su Elisa di Sei sorelle Come reagirà la capricciosa Elisa Silva (Carla Cruz) appena capirà che il bel Salvador Montaner (Álex Adróver) è ...Le anticipazioni di Sei Sorelle, in onda il 27 giugno, svelano che Francisca si troverà tra due fuochi: da un lato c'è Gabriel, dall'altro don Louis.