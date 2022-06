Seconda giornata del G7, Zelensky si collega in videoconferenza (Di lunedì 27 giugno 2022) Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky si collega in videoconferenza con il castello di Elmau, in Germania, dove si riuniscono i leader del G7. Tra i presenti al tavolo, a seguire l'intervento ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 giugno 2022) Il presidente dell'Ucraina Volodymyrsiincon il castello di Elmau, in Germania, dove si riuniscono i leader del G7. Tra i presenti al tavolo, a seguire l'intervento ...

Pubblicità

Palazzo_Chigi : #G7GER, seconda giornata di lavori. Draghi: Restiamo uniti a sostegno dell'#Ucraina. Se perde, tutte le democrazie… - Agenzia_Ansa : Al via la seconda giornata del G7. La sessione è dedicata al tema 'il mondo in conflitto'. Zelensky in collegament… - ItalyMFA : ???Il Min. @luigidimaio apre i lavori della seconda giornata della Conferenza di alto livello dell’Assemblea Parlame… - Semplic33413124 : RT @Palazzo_Chigi: #G7GER, seconda giornata di lavori. Draghi: Restiamo uniti a sostegno dell'#Ucraina. Se perde, tutte le democrazie perdo… - paraponzipo18 : RT @Palazzo_Chigi: #G7GER, seconda giornata di lavori. Draghi: Restiamo uniti a sostegno dell'#Ucraina. Se perde, tutte le democrazie perdo… -