Roma, va al bar per un caffè e finisce in ospedale: cos'è successo (Di lunedì 27 giugno 2022) È successo a Roma. Una guardia giurata aveva deciso di recarsi al bar per prendere un caffè e purtroppo, l'uomo è finito in ospedale. Cosa è accaduto? Roma, dramma al bar: beve un caffè e finisce in ospedale Si tratta di un terribile incidente che ha avuto pesanti ripercussioni su una guardia giurata. L'uomo insieme un addetto Atac erano intenti a prendere un caffè in un bar vicino alla fermata della metro di Rebibbia. Il drammatico episodio è accaduto ieri sera, domenica 26 giugno, a Roma. Erano alle 21.30. Canaledieci ha raccontato l'orribile vicenda. I due clienti hanno chiesto un caffè e insieme alla bevanda, il barista ha servito un bicchiere d'acqua. Tuttavia, erroneamente, invece dell'acqua, ...

