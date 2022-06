Ritiro Castel di Sangro, il sindaco: “Può esserci una novità sulla quarta amichevole”, poi la notizia che fa felici i tifosi (Di lunedì 27 giugno 2022) Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal” per parlare del prossimo Ritiro del Napoli dal 23 luglio al 6 agosto. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “La prima novità importante è che rimetteremo in sesto gli spalti dello stadio, che per la prima volta potrà essere pieno. Stiamo valutando con la Prefettura se potrà essere ampliato fino a 7000 posti, per adesso comunque 5000 posti sono assicurati”. “Abbiamo un locale adiacente alla piazza dove faremo diverse attività. C’è una sala conferenze all’interno, mentre fuori c’è un palco dove si potranno fare degli incontri con i giocatori e la società. Intorno poi ci sono tante attività dedicate a persone di tutte le età per il tempo libero e il ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 27 giugno 2022) Angelo Caruso,didi, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal” per parlare del prossimodel Napoli dal 23 luglio al 6 agosto. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “La primaimportante è che rimetteremo in sesto gli spalti dello stadio, che per la prima volta potrà essere pieno. Stiamo valutando con la Prefettura se potrà essere ampliato fino a 7000 posti, per adesso comunque 5000 posti sono assicurati”. “Abbiamo un locale adiacente alla piazza dove faremo diverse attività. C’è una sala conferenze all’interno, mentre fuori c’è un palco dove si potranno fare degli incontri con i giocatori e la società. Intorno poi ci sono tante attività dedicate a persone di tutte le età per il tempo libero e il ...

Pubblicità

forzafallimento : ADL ha affermato nella conferenza del ritiro a Castel di Sangro che la prima maglia dovrebbe essere indossata nel 7… - Giampie72348255 : @Torrenapoli1 A castel di sangro e facile arrivarci per il ritiro? - cn1926it : Castel di Sangro, il sindaco: “Stadio Patini? 5 mila sono certi, tentiamo i 7 mila” - MarekNapoli : RT @napolimagazine: DALL'ABRUZZO - Ritiro Napoli a Castel di Sangro: 4 amichevoli con squadre europee per gli azzurri - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DALL'ABRUZZO - Ritiro Napoli a Castel di Sangro: 4 amichevoli con squadre europee per gli azzurri -