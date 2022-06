Paltrinieri conquista l' Argento nella 5 Km di fondo | è la terza medaglia ai mondiali di Budapest

Leggi su agi

(Di lunedì 27 giugno 2022) AGI - Gregoriohato lad'nella 5 chilometri del nuoto in acque libere ai Campionatidi. Nelle acque dolci di Lupa Lake, nei pressi della capitale ungherese, l'azzurro hato la primairidata in carriera nel nuoto di. Lo scorso anno nella 10 km delle Olimpiadi di Tokyo, SuperGreg avevato il bronzo. Oro iridato al tedesco Florian Wellbrock (52'48"80) che si è imposto, come ieri nella prova a squadre, nella volata finale.(Fiamme Oro) ha chiuso a 3"90 dal teutonico. Bronzo all'ucraino Mykhailo Romanchuk a 25"10 dal vincitore. Quarto l'italiano Domenico Acerenza a 33"80 da Wellbrock. ...