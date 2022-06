Nulla di fatto tra tassisti e Mims, confermato lo sciopero (Di lunedì 27 giugno 2022) La viceministra al Mims, Teresa Bellanova, ha ricevuto oggi i sindacati dei tassisti. A quanto si apprende, le organizzazioni hanno ribadito la richiesta di stralciare l'articolo 10 del Ddl ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 giugno 2022) La viceministra al, Teresa Bellanova, ha ricevuto oggi i sindacati dei. A quanto si apprende, le organizzazioni hanno ribadito la richiesta di stralciare l'articolo 10 del Ddl ...

Pubblicità

FrancescoLollo1 : Il governo non ha fatto nulla di concreto per abbassare la tassazione. Non si può parlare di salario minimo senza p… - CarloCalenda : Per chi non è mai sceso a patti con i 5S, non ci ha mai fatto un governo politico, rinunciando anche a cariche e ru… - Giorgiolaporta : Se #Orban avesse domandato: “quanto ti vergogni di tuo figlio #gay” sarebbe intervenuta la #CommissioneUe con le sa… - masaccio_ : @unpotoscano @GuidoCrosetto @maurovanetti Per la verità la conosco molto bene, e ho già scritto che ne apprezzo un… - SergioSierra67 : RT @MarcoRizzoPC: Il Governo Draghi già tre mesi fa era a conoscenza dei rischi di siccità, ma non ha fatto nulla. Il titolo del documento… -