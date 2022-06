Milan, Pioli: “Abbiamo fatto qualcosa di speciale, ma deve essere un punto di partenza” (Di lunedì 27 giugno 2022) “Lunedì inizieremo la preparazione con grande entusiasmo. Abbiamo fatto qualcosa di speciale, ma deve essere solo un punto di partenza. Siamo consapevoli delle difficoltà che troveremo in Italia e in Europa. Solo grande entusiasmo per la ripresa, poi il club sa benissimo cosa deve fare. Noceto? Per me è un grande onore poter essere cittadino onorario. Il sindaco è un amico, inoltre è un grande tifoso del Milan. Sono molto legato a questo territorio e quindi è un grande piacere essere qui. Mi aspetto di riprendere il 4 luglio con grande entusiasmo, i miei giocatori mi sono mancati. Sarà una stagione difficile, noi cercheremo di essere all’altezza“. Con queste parole, ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 giugno 2022) “Lunedì inizieremo la preparazione con grande entusiasmo.di, masolo undi. Siamo consapevoli delle difficoltà che troveremo in Italia e in Europa. Solo grande entusiasmo per la ripresa, poi il club sa benissimo cosafare. Noceto? Per me è un grande onore potercittadino onorario. Il sindaco è un amico, inoltre è un grande tifoso del. Sono molto legato a questo territorio e quindi è un grande piacerequi. Mi aspetto di riprendere il 4 luglio con grande entusiasmo, i miei giocatori mi sono mancati. Sarà una stagione difficile, noi cercheremo diall’altezza“. Con queste parole, ...

Pubblicità

acmilan : Questa mattina il sindaco di Noceto Fabio Fecci ha conferito la cittadinanza onoraria a Mister Pioli sul campo spor… - AntoVitiello : #Pioli: “Per noi questo deve essere un punto di partenza. Sappiamo di aver fatto qualcosa d’importante per una tifo… - calciomercatoit : #Milan, il budget di mercato non basta: #Maldini e #Pioli decidono di rinunciare a #Botman #calciomercato - FCalcistiche : RT @FraNasato: Tuttomercatoweb riporta queste parole di Pioli: 'Lunedì cominceremo la preparazione con grande entusiasmo. Sappiamo di aver… - serieB123 : Asensio-Milan: chi è lo spagnolo del Real ( e perché può essere l’uomo giusto per Pioli) -