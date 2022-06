Mercato Napoli | addio Politano | non solo Solbakken | torna di moda una vecchia fiamma

(Di lunedì 27 giugno 2022) Ciro Venerato, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni a Rai Sport in merito al possibilediale alle mosse di calciomerato per arrivare al suo probabile erede. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Non è stato trovato ancora un accordo tra il Valencia e ilper la cessione di. Al momento gli iberici non possono investire i 20 milioni di euro richiesti da De Laurentiis, prima devono vendere Guedes e Soler”. CalcioBrekalo (Getty Images)CalciodiBrekalo Olasembra il nome in cima alla lista dei desideri di Cristiano Giuntoli come sostituto di Matteo ...

Pubblicità

tvdellosport : ??Il nostro @tancredipalmeri ha intercettato Matteo #Politano a Formentera, queste le sue parole?? ??Politano: “Quand… - areanapoliit : RT @gVitale_AN: #Nandez, il #Cagliari chiede 12 milioni al #SSCNapoli . Il punto sulla trattativa #Mercato @areanapoliit - CalcioPillole : #Napoli, come vice-#Meret piacicono #Sirigu e #Tatarusanu: il punto. - erosazzurro : @FERRARAPASQUAL2 Oppure non vado appresso alle cazzate della stampa, ma aspetto la fine del mercato ???? mai perculat… - infoitsport : Napoli-Valencia asse di mercato. Gattuso vuole due azzurri: Tutti i dettagli -

... è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante 'Calcio24 Live' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime didel. Ecco ...Dagli accertamenti è emersa l'immissione suldi circa 4,5 milioni di litri di prodotti ...napoletano - che avevano costituito diverse società "cartiere" con sede nelle province died ...La Roma è molto attenta alle dinamiche di questo mercato che sta per iniziare. Dopo Nejmania Matic, l'obiettivo principale di ...La Roma ha un problema in attacco. È la squadra che segna di meno (59 gol) e viene dopo ben otto squadre di Serie A. I giallorossi non solo sono dietro alle big, ma anche a Sassuolo, Verona ...