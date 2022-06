Mariupol | oltre 100 corpi trovati sotto macerie

(Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) –centosono stati riledi un edificio bombardato a, nel distretto di Livoberezhny. Lo rende noto su Telegram Petro Andryushchenko, consigliere del sindaco. “Isono ancoralee gli occupanti non hanno intenzione di estrarli e seppellirli”, denuncia Andryushchenko, spiegando che nella città “continua l’esumazione. La priorità viene data ai cortili delle scuole e agli asili nido”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Quel mercantile italiano ostaggio a Mariupol dall'inizio della guerra (Adnkronos) – Oltre cento corpi sono stati ritrovati sotto le macerie di un edificio bombardato a Mariupol, nel distretto di Livoberezhny. Lo rende noto su Telegram Petro Andryushchenko, consigliere ...Una nave italiana è bloccata a Mariupol dal oltre quattro mesi. Aveva prelevato un carico di acciaio dalla Azovstal destinato a un fabbrica in Friuli. A bordo 13 uomini di equipaggio.