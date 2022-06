Marisilicon X | le differenze con e senza Il successo di OPPO è la sconfitta di Android

Hardware Upgrade

... ci sono solo delle piccolerispetto il modello top di gamma X5 Pro ,che ... La calibrazione colori è affidata ad Hasselblad ed è presente il chip neuraleX che si ......fianco dell'altro due smartphone di diverse generazioni per accorgersi di tante piccole... E non possiamo dimenticarci diX , la prima NPU sul mercato pensata per l'imaging, ... OPPO Find X5 Series, una linea di smartphone pensata per tutti i tipi di utenti La serie Find X5 presente tre smartphone che puntano a coprire le esigenze della stragrande maggioranza degli utenti, partendo da un prezzo base di 500€ fino ad arrivare alla soglia più alta di 1200€.OPPO annuncia oggi la collaborazione con Getty Images, leader nella creazione di contenuti visivi, per il lancio del progetto “Reinterpret Your Moment”, all’interno del quale Getty Images fornirà spun ...