Liverani: «Joao Pedro vuole continuare a giocare in Serie A» (Di lunedì 27 giugno 2022) Il neo allenatore del Cagliari, Liverani, ha commentato la situazione di Joao Pedro, rivelando che l’attaccante vuole rimanere in Serie A A margine della conferenza stampa di presentazione il nuovo tecnico del Cagliari Fabio Liverani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport parlando di Joao Pedro: «Ho avuto il piacere di conoscere Joao quando era giovanissimo, arrivò a Palermo che aveva 17-18 anni. Aveva già le qualità che ha dimostrato in questi anni a Cagliari, diventando il capitano e raggiungendo la Nazionale. Credo che abbia espresso la volontà di giocare in Serie A, proprio perché ha le qualità per poter giocare lì». L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 giugno 2022) Il neo allenatore del Cagliari,, ha commentato la situazione di, rivelando che l’attaccanterimanere inA A margine della conferenza stampa di presentazione il nuovo tecnico del Cagliari Fabioha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport parlando di: «Ho avuto il piacere di conoscerequando era giovanissimo, arrivò a Palermo che aveva 17-18 anni. Aveva già le qualità che ha dimostrato in questi anni a Cagliari, diventando il capitano e raggiungendo la Nazionale. Credo che abbia espresso la volontà diinA, proprio perché ha le qualità per poterlì». L'articolo proviene da Calcio News ...

Pubblicità

LeBombeDiVlad : ???? #Cagliari, Annuncio di #Liverani su #JoaoPedro ??? L'intervista #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - infoitsport : Liverani a Sky Sport: 'Joao Pedro? Ci sta che si voglia giocare in serie A' - TuttoCagliari : Liverani a Sky Sport: 'Joao Pedro? Ci sta che si voglia giocare in serie A' - tcm24com : Cagliari, il tecnico Liverani libera Joao Pedro: 'Vuole giocare in serie A' #liverani #cagliari #joaopedro - CentotrentunoC : #Calciomercato #Cagliari ?? Il lungo via vai in attacco in casa rossoblù ??Le situazioni di #JoaoPedro e #Lapadula p… -