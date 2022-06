LIVE Fognini-Griekspoor 7-5 2-3, Wimbledon 2022 in DIRETTA: game rapidissimi anche nel secondo set (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Prima al corpo di Griekspoor. 30-15 Altra risposta velenosa di Fognini che però si ferma sul nastro. 15-15 Risposta in rete di Fognini. 0-15 Dritto in arretramento in rete di Griekspoor. 3-3 Due ace di fila per Fognini per chiudere il game. 40-15 Sistema tutto con l’ace Fognini. 30-15 Primo scambio “lungo” della partita da un po’, dritto in rete di Fognini. 30-0 Risposta appena agganciata e in rete di Griekspoor. 15-0 Prima vincente di Fognini. 2-3 Ace di Griekspoor tanto per finire. 40-0 Ancora serve benissimo Griekspoor. 30-0 Prima e dritto di Griekspoor. 15-0 Non si prende questa prima ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Prima al corpo di. 30-15 Altra risposta velenosa diche però si ferma sul nastro. 15-15 Risposta in rete di. 0-15 Dritto in arretramento in rete di. 3-3 Due ace di fila perper chiudere il. 40-15 Sistema tutto con l’ace. 30-15 Primo scambio “lungo” della partita da un po’, dritto in rete di. 30-0 Risposta appena agganciata e in rete di. 15-0 Prima vincente di. 2-3 Ace ditanto per finire. 40-0 Ancora serve benissimo. 30-0 Prima e dritto di. 15-0 Non si prende questa prima ...

