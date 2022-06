Italia-Spagna, amichevole calcio femminile: data, programma, orario, tv, streaming (Di lunedì 27 giugno 2022) Si giocherà venerdì 1 luglio la partita tra Italia e Spagna, amichevole fondamentale in vista degli Europei 2022 che si svolgeranno in Inghilterra dal 6 al 31 luglio (le azzurre, ricordiamo, esordiranno il 10 luglio contro la Francia). Per le ragazze di Milena Bertolini si tratterà di un “allenamento” davvero importante che dovrà essere affrontato con la massima concentrazione. La partita tra Italia e Spagna si disputerà venerdì 1 luglio alle ore 17:00 al Teofilo Patini di Castel di Sangro. Il match si potrà seguire in diretta tv su Rai Sport + HD e in diretta streaming su Rai Play. OA Sport vi offrirà invece la DIRETTA LIVE scritta per non farvi perdere neanche un’azione di questa sfida. calcio femminile, le convocate dell’Italia per ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) Si giocherà venerdì 1 luglio la partita trafondamentale in vista degli Europei 2022 che si svolgeranno in Inghilterra dal 6 al 31 luglio (le azzurre, ricordiamo, esordiranno il 10 luglio contro la Francia). Per le ragazze di Milena Bertolini si tratterà di un “allenamento” davvero importante che dovrà essere affrontato con la massima concentrazione. La partita trasi disputerà venerdì 1 luglio alle ore 17:00 al Teofilo Patini di Castel di Sangro. Il match si potrà seguire in diretta tv su Rai Sport + HD e in direttasu Rai Play. OA Sport vi offrirà invece la DIRETTA LIVE scritta per non farvi perdere neanche un’azione di questa sfida., le convocate dell’per ...

