Gli ambientalisti si uniscono alle proteste contro Parigi 2024

Un "Incontro antiolimpico internazionale" si è tenuto un mese fa nella Seine-Saint-Denis, banlieue a nord-est di Parigi, dove abitanti e collettivi si oppongono a diversi cantieri legati alle Olimpiadi di Parigi 2024, in nome dell'ambiente e della biodiversità. Gli attivisti locali hanno incontrato i protagonisti delle lotte antiolimpiche passate e future, per unire le forze. Sono le undici di domenica mattina quando gli attivisti cominciano a varcare l'entrata del 27 Aire des vents, terreno di ventisette ettari situato ad est del Parco Georges-Valbon, il più grande della Seine-Saint-Denis. Alcuni muniti di biciclette, altri con la voglia di sgranchirsi un po' le gambe, si sono dati appuntamento qui per una ragione ben precisa. In programma, una passeggiata attraverso quest'area verde, di cui sette ...

