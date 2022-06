Giacomo Urtis mette in imbarazzo Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: "Ma come ti viene di fare una cosa del genere?" (Di lunedì 27 giugno 2022) Questa edizione del Grande Fratello Vip ha creato un forte interesse per le vite di alcuni dei suoi partecipanti. Sembra quasi che il reality non sia mai terminato soprattutto se si pensa alla storia di Manuel e Lulù che ha addirittura ispirato una canzone a Giacomo Urtis. Il Grande Fratello Vip 6 è stato decisamente un reality ricco di emozioni, polemiche, momenti bui e attimi di intensa felicità. In molti hanno trovato l'amore nella casa di Cinecittà, alcune hanno resistito dopo aver varcato la porta rossa, altre invece non sono riuscite a continuare. Di certo quella tra Manuel e Lulù è stata la storia d'amore più dolce di questa edizione, ricca di momenti emozionanti di romanticismo ma anche di piccole tensioni che stavano per sbocciare in un sentimento ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 27 giugno 2022) Questa edizione del Grande Fratello Vip ha creato un forte interesse per le vite di alcuni dei suoi partecipanti. Sembra quasi che il reality non sia mai terminato soprattutto se si pensa alla storia diche ha addirittura ispirato una canzone a. Il Grande Fratello Vip 6 è stato decisamente un reality ricco di emozioni, polemiche, momenti bui e attimi di intensa felicità. In molti hanno trovato l'amore nella casa di Cinecittà, alcune hanno resistito dopo aver varcato la porta rossa, altre invece non sono riuscite a continuare. Di certo quella traè stata la storia d'amore più dolce di questa edizione, ricca di momenti emozionanti di romanticismo ma anche di piccole tensioni che stavano per sbocciare in un sentimento ...

