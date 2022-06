G20, Cremlino: “Putin andrà in Indonesia per il vertice” (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin ha accettato l’invito del presidente Indonesiano Joko Widodo a partecipare al vertice del G20 che si terrà il 15-16 novembre sull’isola di Bali, in Indonesia. Lo ha detto il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, citato dalla Ria Novosti. “Abbiamo ricevuto un invito ufficiale, che è molto importante dato che gli Indonesiani sono sotto pressione da parte dei Paesi occidentali interessati – ha affermato, in un riferimento alla possibilità di escludere la Russia dal G20 – Tutto questo sarà discusso il 30 giugno (all’incontro tra Putin e Widodo al Cremlino, ndr). Ma il nostro presidente ha ricevuto un invito, e abbiamo risposto positivamente, dicendo che siamo interessati a partecipare”. L'articolo proviene da ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimirha accettato l’invito del presidenteno Joko Widodo a partecipare aldel G20 che si terrà il 15-16 novembre sull’isola di Bali, in. Lo ha detto il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, citato dalla Ria Novosti. “Abbiamo ricevuto un invito ufficiale, che è molto importante dato che glini sono sotto pressione da parte dei Paesi occidentali interessati – ha affermato, in un riferimento alla possibilità di escludere la Russia dal G20 – Tutto questo sarà discusso il 30 giugno (all’incontro trae Widodo al, ndr). Ma il nostro presidente ha ricevuto un invito, e abbiamo risposto positivamente, dicendo che siamo interessati a partecipare”. L'articolo proviene da ...

Pubblicità

TgLa7 : #Cremlino: Putin parteciperà al #G20 in Indonesia a novembre - VGIFRA : RT @Adnkronos: G20: #Putin ha accettato l'invito del presidente indonesiano a partecipare al summit di novembre sull'isola di Bali. https:/… - Moixus1970 : RT @Adnkronos: G20: #Putin ha accettato l'invito del presidente indonesiano a partecipare al summit di novembre sull'isola di Bali. https:/… - fisco24_info : G20, Cremlino: 'Putin andrà in Indonesia per il vertice': (Adnkronos) - Il presidente russo ha accettato l'invito d… - italiaserait : G20, Cremlino: “Putin andrà in Indonesia per il vertice” -