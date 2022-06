Europeo Under 19, parla Miretti: «Vogliamo la finale» (Di lunedì 27 giugno 2022) Le parole di Miretti in vista della semifinale dell’Europeo Under 19: «metteremo in campo tutte le nostre qualità per arrivare in finale» In vista della sfida con l’Inghilterra valida per la finale dell’Europeo Under 19, Miretti ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole: «Sappiamo di avere di fronte una squadra forte, fisicamente e tecnicamente attrezzata, ma siamo forti anche noi e siamo pronti, consapevoli di avere i mezzi per raggiungere la finale. Siamo concentrati, metteremo in campo tutte le nostre qualità per arrivare in finale ed emulare il risultato della Nazionale di Mancini». EURO 2020 – «All’inizio non avevamo capito perché Donnarumma, dopo aver ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 giugno 2022) Le parole diin vista della semidell’19: «metteremo in campo tutte le nostre qualità per arrivare in» In vista della sfida con l’Inghilterra valida per ladell’19,hato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole: «Sappiamo di avere di fronte una squadra forte, fisicamente e tecnicamente attrezzata, ma siamo forti anche noi e siamo pronti, consapevoli di avere i mezzi per raggiungere la. Siamo concentrati, metteremo in campo tutte le nostre qualità per arrivare ined emulare il risultato della Nazionale di Mancini». EURO 2020 – «All’inizio non avevamo capito perché Donnarumma, dopo aver ...

