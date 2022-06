Empoli, idee Miretti e Gabbia per rinforzarsi: le ultime (Di lunedì 27 giugno 2022) L’Empoli sta cercando rinforzi per la prossima stagione: le ultime idee sono Gabbia del Milan e Miretti della Juve Dopo la cessione di Asllani all’Inter (manca l’ufficialità) è pronto a partire anche il mercato dell’Empoli. La società vuole consegnare i primi colpi a Zanetti prima del ritiro. Le nuove idee degli azzurri sono per centrocampo e difesa. In mediana uno dei nomi sondati è quello di Fabio Miretti della Juve con cui si dovrà fare attenzione per la folta concorrenza. In difesa l’obiettivo è Gabbia del Milan, cercato anche dalla Sampdoria. Lo scrive La Nazione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 giugno 2022) L’sta cercando rinforzi per la prossima stagione: lesonodel Milan edella Juve Dopo la cessione di Asllani all’Inter (manca l’ufficialità) è pronto a partire anche il mercato dell’. La società vuole consegnare i primi colpi a Zanetti prima del ritiro. Le nuovedegli azzurri sono per centrocampo e difesa. In mediana uno dei nomi sondati è quello di Fabiodella Juve con cui si dovrà fare attenzione per la folta concorrenza. In difesa l’obiettivo èdel Milan, cercato anche dalla Sampdoria. Lo scrive La Nazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

