Durante una corrida in Colombia quattro persone sono morte e oltre trecento sono state ferite a causa di un crollo degli spalti

Domenica durante una corrida nella città Colombiana di El Espinal, nel dipartimento di Tolima, una grossa porzione degli spalti in legno dell'arena dove si stava tenendo l'evento è crollata: almeno quattro persone sono morte e oltre trecento sono rimaste ferite.

